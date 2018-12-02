Непогода в Украине: на дорогах нет осложнения движения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Проезд по дорогам государственного значения не является затруднен, пробок в движении по дорогам через снежный покров нету. Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины, передает УНН.
Так, из-за того, что активный снежный циклон практически покинул пределы Украины, на автодорогах государственного значения нет осложнений во время движения.
"Продолжаются работы по обработке дорог противогололедными материалами и расчистки от снего. Дорожные предприятия работают в круглосуточном режими.Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 562 единицы техники и 742 рабочих, в дежурном режиме - 1153 единицы техники и 1598 рабочих", - говорится в сообщении.
Напомним, синоптики предупреждали о том, что 1-2 декабря в Украине ожидается потепление, а активный снегопад прекратится.
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