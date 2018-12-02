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Негода в Україні: на дорогах нема ускладнення руху

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Проїзд дорогами державного значення не є ускладнений, заторів в русі дорогами через сніжний покрив нема. Про це повідомили в Державному агентстві автомобільних доріг України, передає УНН.

Так, через те, що активний сніговий циклон практично покинув межі України, на автодорогах державного значення нема ускладнень під час руху.

"Продовжуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами та розчищення від снігу. Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі.Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 562 одиниці техніки та 742 робітники, в черговому режимі – 1153 одиниці техніки та 1598 робітників",  - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попереджували про те, що 1-2 грудня в Україні очікується потепління, а активний снігопад припиниться.

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