Из-за непогоды в Хмельницкой несколько авто и маршруток слетели в кювет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. За ночь спасатели области вытаскивали из кюветов автомобили, рейсовые автобусы и маршрутки, пока сообщений о пострадавших нет. Об этом корреспонденту УНН рассказал пресс-офицер управления ГСЧСУ в Хмельницкой области Андрей Козак.
Так, работники ГСЧС области круглосуточно оказывали помощь. В результате ухудшения погодных условий несколько автомобилей сошли с автотрассы. Пришлось помогать вытаскивать технику. Как частные легковые автомобили, так и пассажирские автобусы и маршрутки.
Пресс-офицер отметил, что больше всего снега выпало на севере, в Шепетовке. Так, спасатели отбуксировали карету "скорой", которая ехала на вызов к больному.
Сообщений о пробках на автодорогах области не поступало. Вся имеющаяся в области техника сейчас работает вблизи прогнозируемых проблемных участков.
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"Кроме этого, спасателям пришлось разрезать 2 дерева, упавшие на дорогу в городе Красилов и пгт Грицев", - сообщили в областном управлении ГСЧСУ.
Также по информации патрульной полиции в городе Хмельницком ночью не произошло ни одного ДТП.
К тому же, по состоянию на 8:20 в областном центре перестало снежить. Однако до сих пор наблюдаются сильные порывы ветра.
Как сообщал УНН, в Хмельницкой области в результате непогоды обесточены - 114 населенных пунктов.