Через негоду на Хмельниччині кілька авто та маршруток з'їхали в кювет

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20619 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 40299 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 65123 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136074 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199357 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190574 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211348 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196847 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152200 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152959 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
96 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123342 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 34709 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74810 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 53422 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 32107 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478327 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315688 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378020 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489749 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734150 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123342 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183306 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126132 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161051 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184239 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Через негоду на Хмельниччині кілька авто та маршруток з'їхали в кювет

Через негоду на Хмельниччині кілька авто та маршруток з'їхали в кювет

Київ • УНН

 • 15661 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. За ніч рятувальники області витягали з кюветів автомобілі, рейсові автобуси і маршрутки, наразі повідомлень про потерпілих немає. Про це кореспонденту УНН розповів прес-офіцер управління ДСНСУ у Хмельницькій області Андрій Козак.

Так, працівники ДСНС області цілодобово надавали допомогу. Внаслідок погіршення погодних умов кілька автомобілів з’їхали з автотраси. Довелось допомагати витягувати техніку. Як приватні легкові автомобілі, так і пасажирські автобуси і маршрутки.

Прес-офіцер зазначив, що найбільше снігу випало на півночі, в Шепетівці. Так, рятувальники відбуксирували карету “швидкої”, яка їхала на виклик до хворого.

Повідомлень про затори на автодорогах області не надходило. Вся наявна в області техніка наразі працює поблизу прогнозованих проблемних ділянок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На вулицях Хмельницького працює снігоочисна техніка

“Окрім цього, рятувальникам довелось розкрижувати 2 дерева, що впали на дорогу в місті Красилів і смт Гриців”, — повідомили в обласному управлінні ДСНСУ.

Також за інформацією патрульної поліції у місті Хмельницькому вночі не сталося жодного ДТП.

До того ж, станом на 8:20 в обласному центрі перестало сніжити. Проте й досі спостерігаються сильні пориви вітру.

Як повідомляв УНН, у Хмельницькій області внаслідок негоди знеструмлено — 114 населених пунктів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,858.00
Золото
$3,194.60
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,867.08