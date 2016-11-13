Через негоду на Хмельниччині кілька авто та маршруток з'їхали в кювет
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. За ніч рятувальники області витягали з кюветів автомобілі, рейсові автобуси і маршрутки, наразі повідомлень про потерпілих немає. Про це кореспонденту УНН розповів прес-офіцер управління ДСНСУ у Хмельницькій області Андрій Козак.
Так, працівники ДСНС області цілодобово надавали допомогу. Внаслідок погіршення погодних умов кілька автомобілів з’їхали з автотраси. Довелось допомагати витягувати техніку. Як приватні легкові автомобілі, так і пасажирські автобуси і маршрутки.
Прес-офіцер зазначив, що найбільше снігу випало на півночі, в Шепетівці. Так, рятувальники відбуксирували карету “швидкої”, яка їхала на виклик до хворого.
Повідомлень про затори на автодорогах області не надходило. Вся наявна в області техніка наразі працює поблизу прогнозованих проблемних ділянок.
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“Окрім цього, рятувальникам довелось розкрижувати 2 дерева, що впали на дорогу в місті Красилів і смт Гриців”, — повідомили в обласному управлінні ДСНСУ.
Також за інформацією патрульної поліції у місті Хмельницькому вночі не сталося жодного ДТП.
До того ж, станом на 8:20 в обласному центрі перестало сніжити. Проте й досі спостерігаються сильні пориви вітру.
Як повідомляв УНН, у Хмельницькій області внаслідок негоди знеструмлено — 114 населених пунктів.