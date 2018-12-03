Непогода и ДТП: центр Киева остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. По состоянию на 18.30 в центре Киева затруднено движение транспорта. Среди причин - непогода и ДТП, передает УНН.
В частности, движение затруднено в районе метро "Университет", Бессарабской площади, Крещатика, Набережного шоссе, моста Метро, подъезда к мосту Патона со стороны метро "Дружбы народов", в районе Северного моста.
Отметим, что на разных онлайн сервисах указано, что на дорогах столицы за час произошло около 5-10 ДТП.
Ранее украинцев предупредили о гололедице и тумане. Водителей предупредили о слабой видимости на дорогах из-за тумана.
На выходных в столице из-за гололеда травмировались 65 человек.