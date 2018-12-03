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Негода і ДТП: центр Києва зупинився у заторах

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Станом на 18.30 у центрі Києва ускладнено рух транспорту. Серед причин - негода та ДТП, передає УНН.

Зокрема, рух ускладнено в районі метро “Університет”, Бесарабської площі, Хрещатика, Набережного шосе, мосту Метро, під’їзду до мосту Патона з боку метро “Дружби народів”, в районі Північного мосту.

Відзначимо, що на різних он-лайн сервісах вказано, що на дорогах столиці за годину сталось близько 5-10 ДТП.

Раніше українців попередили про ожеледицю та туман. Водіїв попередили про слабку видимість на дорогах через туман.

На вихідних у столиці через ожеледицю травмувались 65 людей.

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