Нефтяной танкер остановился в Ормузском проливе после заявлений Ирана об атаках на суда – Bloomberg
Киев • УНН
Нефтяной танкер Kavomaleas остановился у берегов Омана после заявлений КСИР об атаках на суда. Движение через пролив почти прекратилось из-за обострения между США и Ираном.
Нефтяной танкер Kavomaleas, вероятно, остановился в Ормузском проливе у побережья Омана после того, как иранские военные заявили об атаках на суда в этом районе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, продуктовоз Kavomaleas утром в понедельник начал передавать сигналы вблизи полуострова Мусандам, которые свидетельствуют, что судно стоит на якоре и не имеет груза. Предыдущий сигнал был зафиксирован в Оманском заливе еще в воскресенье, что может свидетельствовать о прохождении Ормузского пролива с выключенным транспондером для избежания обнаружения.
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Незадолго до этого Корпус стражей Исламской революции заявил, что четыре судна якобы пытались пройти пролив "опасным маршрутом", проигнорировав предупреждения. По утверждению КСИР, все они двигались с выключенными транспондерами, а два судна "столкнулись с авариями и остановились".
В то же время Британская служба морских торговых операций (UKMTO) сообщила, что получила информацию от военных о судне, которое горит к северо-западу от Кумзара в Омане. Причина пожара не установлена, а название судна в сообщении не раскрыли. Bloomberg отмечает, что указанное место расположено неподалеку от позиции Kavomaleas.
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По информации агентства, танкером управляет греческая компания Dynacom Tankers Management. Судно было зафрахтовано для загрузки груза в Персидском заливе, однако компания не ответила на запрос Bloomberg относительно комментария.
Агентство также отмечает, что движение судов через Ормузский пролив утром понедельника почти полностью прекратилось на фоне обострения противостояния между США и Ираном. Новые инциденты могут усилить опасения относительно безопасности судоходства на одном из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.
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