Посольство США предупредило американцев в Бахрейне о возможной атаке Ирана – CNN

Посольство США в Бахрейне предупредило американских граждан о возможной угрозе атаки со стороны Ирана в центральной части столицы страны Манамы. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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В сообщении посольства отмечается, что американская сторона располагает информацией, которая свидетельствует о возможной попытке Ирана атаковать "неопределенные места" в центре Манамы.

Мы призываем всех американцев оставаться бдительными, соблюдать указания местных властей и просматривать последние рекомендации посольства США – говорится в заявлении дипломатического представительства.

Предупреждение появилось после того, как США объявили об очередной волне ударов по территории Ирана. В то же время Тегеран заявил о запуске новой волны ракет по "вражеским целям", однако не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

По информации Министерства внутренних дел Бахрейна, несколькими часами ранее в стране звучали сирены воздушной тревоги.

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