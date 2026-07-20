Посольство США предупредило американцев в Бахрейне о возможной атаке Ирана – CNN
Киев • УНН
Посольство США в Бахрейне предупредило о возможной попытке Ирана атаковать неопределенные места в центре столицы. Предупреждение появилось после новых ударов США по Ирану.
Посольство США в Бахрейне предупредило американских граждан о возможной угрозе атаки со стороны Ирана в центральной части столицы страны Манамы. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
В сообщении посольства отмечается, что американская сторона располагает информацией, которая свидетельствует о возможной попытке Ирана атаковать "неопределенные места" в центре Манамы.
Мы призываем всех американцев оставаться бдительными, соблюдать указания местных властей и просматривать последние рекомендации посольства США
Предупреждение появилось после того, как США объявили об очередной волне ударов по территории Ирана. В то же время Тегеран заявил о запуске новой волны ракет по "вражеским целям", однако не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
По информации Министерства внутренних дел Бахрейна, несколькими часами ранее в стране звучали сирены воздушной тревоги.
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