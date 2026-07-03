Нефть немного подорожала перед длинными выходными в США на фоне мирных усилий

Цены на нефть немного выросли в пятницу перед длинными праздничными выходными в США, на фоне сохраняющегося осторожного оптимизма относительно усилий по установлению мира на Ближнем Востоке между Соединенными Штатами и Ираном, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 46 центов, или на 0,64%, до 72,26 доллара за баррель на 04:07 GMT (07:07 по Киеву). Цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла на 32 цента, или на 0,47%, до 69,01 долларов за баррель.

Американские рынки будут закрыты в пятницу накануне Дня независимости США в субботу.

Во время предыдущей сессии оба бенчмарка достигли самых низких уровней с начала американо-израильской войны против Ирана в конце февраля. За неделю цена на Brent выросла на 0,35%, а на WTI - на 0,43%, что является наименьшим изменением обоих показателей в недельном измерении за последние месяцы.

"Это случай осторожного оптимизма: рынок хочет верить, что мирные усилия будут успешными, но все еще подстраховывается, пока не увидит реальных доказательств на воде", - сказал Тим Вотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade.

Частично восстановилось судоходство через Ормузский пролив, как и предполагалось в первоначальном соглашении между Ираном и США, после того, как в минувшие выходные две страны обменялись ударами после иранской атаки на грузовое судно.

Производители из стран Персидского залива работают над наращиванием добычи после открытия Ормузского пролива, через который до начала войны проходила пятая часть мировых ежедневных поставок нефти и СПГ.

Как сообщило в четверг агентство Reuters источник, знакомый с ситуацией, добыча нефти в Кувейте резко выросла в июне до 1,65 млн баррелей в сутки с 580 000 баррелей в сутки в мае, на фоне того, как страна, входящая в ОПЕК, увеличила экспорт после временного мирного соглашения между США и Ираном.

Кроме того, по меньшей мере пять супертанкеров, перевозящих в общей сложности 10 миллионов баррелей саудовской нефти, покинули Ормузский пролив, на фоне того, как Saudi Aramco перешла на спотовые цены для ускорения продаж в Азии, согласно данным торговых источников и судоходной статистики.

С ростом давления на предложение, спред между ценой на следующий месяц Brent и ценой на один месяц вперед стал отрицательным 24 июня, тогда как спред на шесть месяцев вперед стал отрицательным в четверг. Когда этот спред отрицательный, рынок находится в контанго.

"Возвращение этого предложения совпадает с продолжающимся высвобождением запасов из стратегического нефтяного резерва США", - говорится в записке аналитиков ING, опубликованной в пятницу.

Они добавили, что с "переходом форвардной кривой в состояние контанго мы можем начать наблюдать увеличение объемов покупок на рынке".

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