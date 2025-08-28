$41.400.03
Нефть дешевеет на фоне взвешивания рынком конца летнего сезона в США и проблемы поставок Индии

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Цены на нефть упали из-за оценки инвесторами перспектив спроса в США и возможных изменений в поставках. Это связано с введением США жестких пошлин в отношении Индии из-за импорта российской нефти.

Нефть дешевеет на фоне взвешивания рынком конца летнего сезона в США и проблемы поставок Индии

Цены на нефть упали в четверг на фоне того, как инвесторы оценивали перспективы спроса на топливо в США накануне окончания летнего сезона, а также потенциальные изменения в поставках нефти в связи с введением в отношении Индии жестких пошлин США из-за импорта российской нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 31 цент, или 0,46%, до $67,74 в 00:27 по Гринвичу (03:27 по Киеву), а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 36 центов, или 0,56%, до $63,79.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Индия
Соединённые Штаты