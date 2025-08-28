Нафта дешевшає на тлі зважування ринком кінця літнього сезону в США та проблеми поставок Індії

Ціни на нафту впали в четвер, на тлі того, як інвестори оцінювали перспективи попиту на паливо в США напередодні закінчення літнього сезону, а також потенційні зміни у постачанні нафти у зв'язку із запровадженням щодо Індії жорстких мит США через імпорт російської нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 31 цент, або 0,46%, до $67,74 о 00:27 за Гринвічем (03:27 за Києвом), а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 36 центів, або 0,56%, до $63,79.

Доповнюється...