Нафта дешевшає на тлі зважування ринком кінця літнього сезону в США та проблеми поставок Індії

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Ціни на нафту впали через оцінку інвесторами перспектив попиту в США та можливих змін у постачанні. Це пов'язано з введенням США жорстких мит щодо Індії через імпорт російської нафти.

Нафта дешевшає на тлі зважування ринком кінця літнього сезону в США та проблеми поставок Індії

Ціни на нафту впали в четвер, на тлі того, як інвестори оцінювали перспективи попиту на паливо в США напередодні закінчення літнього сезону, а також потенційні зміни у постачанні нафти у зв'язку із запровадженням щодо Індії жорстких мит США через імпорт російської нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 31 цент, або 0,46%, до $67,74 о 00:27 за Гринвічем (03:27 за Києвом), а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 36 центів, або 0,56%, до $63,79.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Індія
Сполучені Штати Америки