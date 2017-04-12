Недобросовестные подрядчики имеют ремонтировать дороги за свой счет - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Недобросовестные компании-подрядчики по ремонту дорог должны устранить недостатки дорожного полотна за свой счет. Об этом в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман передает корреспондент УНН.
“Задача состоит в том, чтобы заставить всех тех, кто допустил ”халтуру" в прошлом году, выполнить за свой счет модернизацию, устранение недостатков и приведения (дорожного — ред.) полотна в нормальное состояние”, — сказал В.Гройсман.
По его словам, правительство поддержит “Укравтодор”.
“Я подчеркиваю, что ваш подход полностью поддержан правительством, работайте совершенно смело, халтуру выводите за пределы, и мы будем с них делать самых популярных”, - заявил В.Гройсман.
Он призвал “Укравтодор” передать КМУ черный список недобросовестных компаний-подрядчиков, которые некачественно ремонтируют дороги.
Премьер подчеркнул, что глава “Укравтодора” С.Новак раз в две-три недели будет отчитываться на заседании правительства о выполнении работ.
Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что 95% украинских дорог в трагическом состоянии.