Недобросовісні підрядники мають ремонтувати дороги власним коштом - В.Гройсман

“Завдання полягає в тому, щоб змусити всіх тих, хто допустив "халтуру" у минулому році, виконати за власний кошт модернізацію, усунення недоліків і приведення (дорожнього - ред.) полотна до нормального стану”, — сказав В.Гройсман.

За його словами, уряд підтримає "Укравтодор".

“Я наголошую на тому, що ваш підхід повністю підтриманий урядом, працюйте абсолютно сміливо, халтуру виводьте поза межі, і ми будемо з них робити самих популярних", — заявив В.Гройсман.

Він закликав "Укравтодор" передати КМУ чорний список недобросовісних компаній-підрядників, які неякісно ремонтують дороги.

Прем’єр підкреслив, що голова "Укравтодору" С.Новак раз на два-три тижні звітуватиме на засіданні уряду про виконання робіт.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що 95% українських доріг у трагічному стані.