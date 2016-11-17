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15 марта, 19:03 • 110149 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152406 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128855 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122017 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107830 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102997 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Халатность Николаевских чиновников нанесла государству ущерб на 3 млн грн

Халатность Николаевских чиновников нанесла государству ущерб на 3 млн грн

Киев • УНН

 • 7770 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Николаеве прокуратура выявила ущерб на 3 млн грн из-за халатности чиновников при закупке услуг. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Установлено, что должностные лица вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении закупки услуг по механизированной вакуумной уборке дорог от мусора и грязи, приняли и акцептовали предложения участников торгов, которые не соответствовали требованиям законодательства, в результате чего бюджет города потерял почти 3 млн. грн.

По данному факту местной прокуратурой начато уголовное производство по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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