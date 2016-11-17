Халатность Николаевских чиновников нанесла государству ущерб на 3 млн грн

Установлено, что должностные лица вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении закупки услуг по механизированной вакуумной уборке дорог от мусора и грязи, приняли и акцептовали предложения участников торгов, которые не соответствовали требованиям законодательства, в результате чего бюджет города потерял почти 3 млн. грн.

По данному факту местной прокуратурой начато уголовное производство по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.