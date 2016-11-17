Недбалість Миколаївських чиновників завдала державі збитків на 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Миколаєві прокуратура виявила збитки на 3 млн грн через недбалість чиновників при закупівлі послуг. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Встановлено, що посадовці внаслідок неналежного виконання службових обов’язків під час проведення закупівлі послуг з механізованого вакуумного прибирання доріг від сміття та бруду, прийняли та акцептували пропозиції учасників торгів, які не відповідали вимогам законодавства, внаслідок чого бюджет міста втратив майже 3 млн. грн.
За цим фактом місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.