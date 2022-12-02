Писали доносы на участников АТО: в Купянске обнаружили списки местных предателей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Купянске Харьковской области обнаружили списки местных коллаборантов, которые "сдавали" российским оккупантам патриотов и участников АТО. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует УНН.
Детали
"Работники ГБР во взаимодействии с Харьковской областной прокуратурой обнаружили в Купянском районе тайник с важными документами, которые оккупанты не успели уничтожить во время отступления", – говорится в сообщении.
Среди найденного: личные дела сотрудников так называемого оккупационного отдела полиции, письменные согласия на сотрудничество предателей-правохранителей, распоряжения оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты и фотографии.
"Кроме того, обнаружены доносы местных коллаборантов, которые "сдавали" оккупантам патриотов и участников АТО", – добавили в ГБР.
Напомним
В деоккупированном Херсоне задержали двух коллаборантов, которые добровольно вступили в оккупационное "главное управление мвд Херсонской области" и вывозили украинцев в пыточные.