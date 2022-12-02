Писали доноси на учасників АТО: у Куп’янську виявили списки місцевих зрадників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Куп’янську Харківської області виявили списки місцевих колаборантів, які "здавали" російським окупантам патріотів та учасників АТО. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує УНН.
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"Працівники ДБР у взаємодії з Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп’янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу", – ідеться у повідомленні.
Серед знайденого: особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети та фотографії.
"Крім того, виявлено доноси місцевих колаборантів, які "здавали" окупантам патріотів та учасників АТО", – додали в ДБР.
Нагадаємо
У деокупованому Херсоні затримали двох колаборантів, які добровільно вступили до окупаційного "главного управления мвд Херсонской области" та вивозили українців у катівні.