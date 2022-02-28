Не успел сдаться в плен: МВД показало переписку с телефона одного из российских оккупантов

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“Переписка с телефона одного из тех, кто приехал “учиться” на наши земли, убивая гражданских, прилагается. К родителям он вернется уже “грузом-200”, — пишут в МВД и добавляют фото переписки.

"Реальное фото с телефона убитого оккупанта. Не успел сдаться в плен. Но у других захватчиков пока есть шанс спасти свои жизни", - добавили при этом в СБУ.

Детали

Также правоохранители Украины обратились к российским матерям и отцам.

“Сделайте так, чтобы нам не пришлось убивать ваших детей — заберите их домой! Если ваши близкие недавно отправились на “учения" — скорее всего они участвуют в нападении на Украину. Свяжитесь с ними и убедите сдаваться, тогда они смогут останутся живыми! Россияне! Мы не хотим тратить патроны на ваших детей!" - говорится в сообщении МВД.

Напомним

В Украине запустили анонсированную ранее “горячую линию” для родственников солдат-оккупантов.