Не успел сдаться в плен: МВД показало переписку с телефона одного из российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство внутренних дел обнародовало переписку с родителями одного из российских оккупантов, который приехал “учиться” на украинской земле, пишет УНН.
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“Переписка с телефона одного из тех, кто приехал “учиться” на наши земли, убивая гражданских, прилагается. К родителям он вернется уже “грузом-200”, — пишут в МВД и добавляют фото переписки.
"Реальное фото с телефона убитого оккупанта. Не успел сдаться в плен. Но у других захватчиков пока есть шанс спасти свои жизни", - добавили при этом в СБУ.
Детали
Также правоохранители Украины обратились к российским матерям и отцам.
“Сделайте так, чтобы нам не пришлось убивать ваших детей — заберите их домой! Если ваши близкие недавно отправились на “учения" — скорее всего они участвуют в нападении на Украину. Свяжитесь с ними и убедите сдаваться, тогда они смогут останутся живыми! Россияне! Мы не хотим тратить патроны на ваших детей!" - говорится в сообщении МВД.
Напомним
В Украине запустили анонсированную ранее “горячую линию” для родственников солдат-оккупантов.