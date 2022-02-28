Не встиг здатися в полон: МВС показало переписку з телефону одного з російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство внутрішніх справ оприлюднило листування з батьками одного з російських окупантів, який приїхав “вчитися” на українській землі, пише УНН.
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“Листування з телефону одного з тих, хто приїхав “вчитися” на наші землі, вбиваючи цивільних, додається. До батьків він повернеться вже “вантажем-200”, — пишуть в МВС та додають фото листування.
"Реальне фото з телефону вбитого окупанта. Не встиг здатися в полон. Але у інших загарбників поки що є шанс врятувати свої життя", - додали при цьому у СБУ.
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Також правоохоронці України звернулись до російських матерів та батьків.
“Зробіть так, щоб нам не довелося вбивати ваших дітей — заберіть їх додому! Якщо ваші близькі нещодавно вирушили на "навчання“ — швидше за все вони беруть участь у нападі на Україну. Зв’яжіться з ними і переконайте здаватися, тоді вони зможуть залишаться живими! Росіяни! Ми не хочемо витрачати патрони на ваших дітей!” — йдеться в повідомленні МВС.
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В Україні запустили анонсовану раніше “гарячу лінію” для родичів солдатів-окупантів.