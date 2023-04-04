“Не все справлялись” - основательница Sleeper о психологической поддержке коллектива во время войны

Детали

Сразу после полномасштабного вторжения компания столкнулась с необходимостью релокации производства и коллектива. Однако большая часть сотрудников в силу личных обстоятельств осталась в Украине.

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“Очень тяжело эмоционально выдерживать эту психологическую нагрузку. В начале войны всем желающим в команде помогала психотерапевт Елена Богацкая, она долго работала во “Врачах без границ”: прошла Луганск, 4 года работая с ПТСР. Мы постарались сразу дать нашим сотрудникам такую возможность, чтобы, как минимум, было с кем поговорить. Также у нас были совместные тренинги по ментальному здоровью, в этом году поддерживать его было крайне важно. В целом, я могу сказать, что вся команда — большие молодцы, все друг друга очень поддерживали и поддерживают до сих пор”, - рассказала Катя Зубарева.

По ее словами, не всем сотрудникам удалось справиться с психологической нагрузкой. К тому же, были случаи, которые некоторые сотрудники занимались подрывной деятельностью внутри компании.

“Конечно, были и случаи, когда люди не справлялись с психологической нагрузкой. Не так давно нам пришлось попрощаться с сотрудницей, которая работала в интересах других компаний, передавала нашу конфиденциальную информацию и срывала переговоры. Это было очень неприятно, потому что за год мы привыкли к наличию внешнего врага, но внутрь не смотрели. Нам нужно было быстро прекращать сотрудничество, потому мы сообщили о расторжении контракта и произвели все полагающиеся законом выплаты. Мы также предложили профессионально передать дела и подписать договор о неразглашении за дополнительную компенсацию, но человек отказался и принял решение уйти день в день”, - добавила основательница Sleeper.

Напомним

В интервью УНН Катя Зубарева рассказала о трансформации Sleeper из локального бренда в международную компанию.