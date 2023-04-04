"Не всі справлялися" - засновниця Sleeper про психологічну підтримку колективу під час війни

ukru
18:26 • 14511 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 74768 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 128679 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 153401 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 324326 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 213595 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 190716 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 316485 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458412 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348381 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
97 %
747 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 184542 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 189083 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 140394 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 101559 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 63044 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 324297 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 316474 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 536513 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 668302 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 689296 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 63044 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 101559 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 189083 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 222382 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 215278 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

"Не всі справлялися" - засновниця Sleeper про психологічну підтримку колективу під час війни

"Не всі справлялися" - засновниця Sleeper про психологічну підтримку колективу під час війни

Київ • УНН

 • 1207429 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Українська компанія Sleeper на початку повномасштабної війни залучила професійного психолога, щоб підтримати колектив і допомогти співробітникам впоратися з емоційним навантаженням. Про це в інтерв'ю УНН розповіла засновниця бренду Катя Зубарєва. 

Деталі

Одразу після повномасштабного вторгнення компанія зіткнулася з необхідністю релокації виробництва і колективу. Однак більша частина співробітників через особисті обставини залишилася в Україні.

Цитата

“Дуже важко емоційно витримувати це психологічне навантаження. На початку війни всім охочим у команді допомагала психотерапевт Олена Богацька, вона довго працювала у “Лікарях без кордонів”: пройшла Луганськ, 4 роки працюючи з ПТСР. Ми постаралися відразу дати нашим співробітникам таку можливість, щоб, як мінімум, було з ким поговорити. Також у нас були спільні тренінги з ментального здоров'я, цього року підтримувати його було вкрай важливо. Загалом, я можу сказати, що вся команда — великі молодці, всі один одного дуже підтримували і підтримують досі”, - розповіла Катя Зубарєва.

За її словами, не всім співробітникам вдалося впоратися з психологічним навантаженням. До того ж, були випадки, коли деякі співробітники займалися підривною діяльністю всередині компанії.

“Звісно, були й випадки, коли люди не справлялися з психологічним навантаженням. Не так давно нам довелося попрощатися зі співробітницею, яка працювала в інтересах інших компаній, передавала нашу конфіденційну інформацію і зривала переговори. Це було дуже неприємно, бо за рік ми звикли до наявності зовнішнього ворога, але всередину не дивилися. Нам потрібно було швидко припиняти співпрацю, тому ми повідомили про розірвання контракту і здійснили всі належні законом виплати. Ми також запропонували професійно передати справи і підписати договір про нерозголошення за додаткову компенсацію, але людина відмовилася і прийняла рішення піти день у день”, - додала засновниця Sleeper.

Нагадаємо

В інтерв'ю УНН Катя Зубарєва розповіла про трансформацію Sleeper з локального бренду в міжнародну компанію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85