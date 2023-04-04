"Не всі справлялися" - засновниця Sleeper про психологічну підтримку колективу під час війни

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Одразу після повномасштабного вторгнення компанія зіткнулася з необхідністю релокації виробництва і колективу. Однак більша частина співробітників через особисті обставини залишилася в Україні.

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“Дуже важко емоційно витримувати це психологічне навантаження. На початку війни всім охочим у команді допомагала психотерапевт Олена Богацька, вона довго працювала у “Лікарях без кордонів”: пройшла Луганськ, 4 роки працюючи з ПТСР. Ми постаралися відразу дати нашим співробітникам таку можливість, щоб, як мінімум, було з ким поговорити. Також у нас були спільні тренінги з ментального здоров'я, цього року підтримувати його було вкрай важливо. Загалом, я можу сказати, що вся команда — великі молодці, всі один одного дуже підтримували і підтримують досі”, - розповіла Катя Зубарєва.

За її словами, не всім співробітникам вдалося впоратися з психологічним навантаженням. До того ж, були випадки, коли деякі співробітники займалися підривною діяльністю всередині компанії.

“Звісно, були й випадки, коли люди не справлялися з психологічним навантаженням. Не так давно нам довелося попрощатися зі співробітницею, яка працювала в інтересах інших компаній, передавала нашу конфіденційну інформацію і зривала переговори. Це було дуже неприємно, бо за рік ми звикли до наявності зовнішнього ворога, але всередину не дивилися. Нам потрібно було швидко припиняти співпрацю, тому ми повідомили про розірвання контракту і здійснили всі належні законом виплати. Ми також запропонували професійно передати справи і підписати договір про нерозголошення за додаткову компенсацію, але людина відмовилася і прийняла рішення піти день у день”, - додала засновниця Sleeper.

Нагадаємо

В інтерв'ю УНН Катя Зубарєва розповіла про трансформацію Sleeper з локального бренду в міжнародну компанію.