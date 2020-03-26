Не выезжали за границу: стали известны подробности об умерших от COVID-19 женщинах из Прикарпатья

КИЕВ. 26 марта. УНН. Две женщины из Ивано-Франковской области, которые заразились коронавирусом и через некоторое время умерли - не выезжали перед этим за границу. Об этом сообщил на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в области главный санитарный врач области Руслан Савчук, передает корреспондент УНН.