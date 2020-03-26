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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Не выезжали за границу: стали известны подробности об умерших от COVID-19 женщинах из Прикарпатья

Не выезжали за границу: стали известны подробности об умерших от COVID-19 женщинах из Прикарпатья

Киев  •  УНН

 • 20525 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Две женщины из Ивано-Франковской области, которые заразились коронавирусом и через некоторое время умерли - не выезжали перед этим за границу. Об этом сообщил на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в области главный санитарный врач области Руслан Савчук, передает корреспондент УНН.

"Что касается вопроса летально подтвержденных: Чукаловка (Тисменицкий район Ивано-Франковской области - ред.). Женщина 1961 г.р. заболела 17 марта. Повысилась температура, появился кашель, имела симптоматическое лечение", - рассказал Савчук.

Он отметил, что 19 марта состояние женщины ухудшилось, но она продолжила принимать антибиотики и противовирусные препараты. Уже 20 марта - дочь вызвала скорую, женщина была осмотрена, но отказалась от госпитализации, в результате - состояние еще более ухудшилось: кашель, одышка.

Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу 22 марта, однако уже 23 - умерла.

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Она вместе с мужем занималась предпринимательством, поэтому контактные лица - 3 человека с предприятия.

"Последние 14 дней они не находились в контакте с больными коронавирусом, за границу не выезжали, по словам мужа. На работу добирались собственным транспортом", - резюмировал Савчук.

Сообщается, что результаты другой умершей женщины ожидают из Киева, а у контактных лиц по второй женщине - известно.

"Она заболела 12 марта. С 16 марта - сухой кашель, температура - 38,2-38,5... В больнице находилась под аппаратом вентиляции легких. За границей не находилась. Контактный человек переведен в инфекционную больницу", - отметил врач.

Он добавил, что среди 16 лабораторно подтвержденных случаев - трое приехали из-за границы, из Польши и Чехии.

Напомним, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заразился полицейский.

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