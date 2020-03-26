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Не виїжджали за кордон: стали відомі подробиці про померлих від COVID-19 жінок із Прикарпаття

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Дві жінки з Івано-Франківської області, які інфікувались коронавірусом та через деякий час померли – не виїжджали перед цим за кордон. Про це повідомив на брифінгу щодо ситуації з коронавірусною інфекцією в області головний санітарний лікар області Руслан Савчук, передає кореспондент УНН.

"Що стосується питання летально підтверджених: Чукалівці (Тисменицький район Івано-Франківської області – ред.). Жінка 1961 р.н. захворіла 17 березня. Підвищилась температура, з'явився кашель, мала симптоматичне лікування", - розповів Савчук.

Він зазначив, що 19 березня стан жінки погіршився, але вона продовжила приймати антибіотики та противірусні препарати. Вже 20 березня – донька викликала швидку, жінка була оглянута, але відмовилась від госпіталізації, у результаті – стан ще більше погіршився: кашель, задишка.

Жінка була госпіталізована в інфекційну лікарню 22 березня, проте вже 23 – померла.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Івано-Франківській області всього зафіксували 84 підозри на коронавірус: є 9 нових підозр.

Вона разом з чоловіком займалась підприємництвом, тож контактні особи – 3 особи з підприємства.

"Останні 14 днів вони не перебували у контакті з хворими на коронавірус, за кордон не виїжджали, зі слів чоловіка. На роботу добирались власним транспортом", - резюмував Савчук.

Повідомляється, що результати іншої померлої жінки очікують з Києва, а коло контактних осіб по другій жінці - відомо.

"Вона захворіла 12 березня. З 16 березня – сухий кашель, температура – 38,2-38,5… У лікарні перебувала під апаратом вентиляції легенів. За кордоном не перебувала. Контактний чоловік переведений в інфекційну лікарню", - зазначив лікар.

Він додав, що серед 16 лабораторно-підтверджених випадків – троє приїхали з-за кордону, з Польщі та Чехії.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області коронавірусом інфікувався поліцейський.

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