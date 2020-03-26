Не виїжджали за кордон: стали відомі подробиці про померлих від COVID-19 жінок із Прикарпаття

КИЇВ. 26 березня. УНН. Дві жінки з Івано-Франківської області, які інфікувались коронавірусом та через деякий час померли – не виїжджали перед цим за кордон. Про це повідомив на брифінгу щодо ситуації з коронавірусною інфекцією в області головний санітарний лікар області Руслан Савчук, передає кореспондент УНН.