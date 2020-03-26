В Івано-Франківській області коронавірусом інфікувався поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Серед хворих COVID-19 на Прикарпатті - співробітник патрульної поліції. На самоізоляції знаходиться і його колега. Про це повідомив на брифінгу щодо ситуації з коронавірусною інфекцією в області головний санітарний лікар області Руслан Савчук, передає кореспондент УНН.
"У нас є двоє поліцейських, які цікавлять суспільство. Перший поліцейський - по ньому є підтверджений коронавірус. Він перебуває в лікарняному закладі у клінічній інфекційній лікарні, стан його – середнього ступеню тяжкості", - розповів Савчук.
Він зазначив, що контактне коло – відоме, і він наразі перебуває на самоізоляції, а у приміщеннях, де він перебував - проводиться дезінфекція.
"Інший поліцейський - була з ним в одній групі. Вона також надавала допомогу при госпіталізації перших випадків. По ній – негативний результат дослідження, але вона перебуває 14 днів на самоізоляції", - повідомив Савчук.
Нагадаємо, що усього в Івано-Франківській області було зафіксовано 84 випадки підозр на коронавірус, 16 з них — підтверджені. 11 підозр підтвердились за останню добу.