В Ивано-Франковской области коронавирусом заразился полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Среди больных COVID-19 на Прикарпатье - сотрудник патрульной полиции. На самоизоляции находится и его коллега. Об этом сообщил на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в области главный санитарный врач области Руслан Савчук, передает корреспондент УНН.
"У нас есть двое полицейских, которые интересуют общество. Первый полицейский - по нему есть подтвержденный коронавирус. Он находится в лечебном учреждении в клинической инфекционной больнице, состояние его - средней степени тяжести", - рассказал Савчук.
Он отметил, что контактный круг - известен, и он сейчас находится на самоизоляции, а в помещениях, где он находился - проводится дезинфекция.
"Другой полицейский - была с ним в одной группе. Она также оказывала помощь при поступлении первых случаев. По ней - отрицательный результат исследования, но она находится 14 дней в самоизоляции", - сообщил Савчук.
Напомним, что всего в Ивано-Франковской области было зафиксировано 84 случая подозрений на коронавирус, 16 из них - подтверждены. 11 подозрений подтвердились за последние сутки.