Не вакцинированный президент-скептик Бразилии Болсонару примет участие в заседании ООН

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Бразилии, невакцинированный от COVID-19, Жаир Болсонару заявил, что посетит заседание Организации Объединенных Наций на следующей неделе в Нью-Йорке, фактически бросив вызов городской власти, которая недавно объявила требования доказательства вакцинации для всех присутствующих лидеров и дипломатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.