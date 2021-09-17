Не вакцинированный президент-скептик Бразилии Болсонару примет участие в заседании ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Бразилии, невакцинированный от COVID-19, Жаир Болсонару заявил, что посетит заседание Организации Объединенных Наций на следующей неделе в Нью-Йорке, фактически бросив вызов городской власти, которая недавно объявила требования доказательства вакцинации для всех присутствующих лидеров и дипломатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
В среду мэрия Нью-Йорка выложила указания о том, что делегаты должны предъявить доказательство вакцинации, чтобы войти в зал для обсуждений — шаг, который вызвал вопрос об участии Болсонару.
Зал дебатов ООН классифицируется как “конференц-центр”, то есть все посетители должны быть привиты, так же как и другие люди, которые участвуют в некоторых мероприятиях.
Болсонару, который в прошлом году болел коронавирусом, заявил, что станет “последним бразильцем”, которому сделают прививку.
Международный имидж Болсонару настолько “плохой”, что выступление перед ассамблеей “могло бы стать для него возможностью попробовать лучше рассказать о себе миру”, отмечают эксперты.
Болсонару месяцами сеял сомнения в вакцинах, особенно производимых китайской фирмой Sinovac.
Позиция Болсонару
Бразилия с населением 213 млн человек занимает четвертое место в мире по количеству введенных доз вакцины. Но президент до сих пор отказывался делать прививки, утверждая, что он уже иммунизирован, так как его уровень антител остается “на вершине”.
В Бразилии COVID-19 убил более 585 тысяч человек. Это второе по величине количество погибших в мире и восьмое по величине на душу населения.
Ссылка на личную свободу сочеталась с его решительным противодействием ограничениям, направленным на распространение коронавируса. Болсонару рекламировал “целебные свойства” противомалярийного хлорохина еще долгое время после того, как ученые всего мира признали его неэффективным в борьбе с COVID-19.
Добавим
В этом году более 100 глав государств и 23 членов кабинетов министров планируют лично выступить в ООН. Другие лидеры выступят по видеосвязи.