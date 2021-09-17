Невакцинований президент-скептик Бразилії Болсонару прийме участь в засіданні ООН

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У середу мерія Нью-Йорка виклала вказівки, про те, що делегати повинні пред’явити доказ вакцинації, щоб увійти до зали для обговорень — крок, який викликав питання щодо участі Болсонару.

Зал дебатів ООН класифікується як “конференц-центр”, тобто всі відвідувачі повинні бути щеплені, так само як і інші люди, які беруть участь у деяких заходах.

Болсонару, який минулого року хворів на коронавірус, заявив, що стане “останнім бразильцем”, якому зроблять щеплення.

Міжнародний імідж Болсонару настільки “поганий”, що виступ перед асамблеєю “міг би стати для нього можливістю спробувати краще розповісти про себе світові”, зазначають експерти.

Болсонару місяцями сіяв сумніви щодо вакцин, особливо вироблених китайською фірмою Sinovac.

Позиція Болсонару

Бразилія з населенням 213 мільйонів осіб посідає четверте місце у світі за кількістю введених доз вакцини. Але президент до цього часу відмовлявся робити щеплення, стверджуючи, що він уже імунізований, тому що його рівень антитіл залишається “на вершині”.

В Бразилії COVID-19 вбив понад 585 тисяч осіб. Це друга за величиною кількість загиблих у світі і восьме за величиною на душу населення.

Посилання на особисту свободу поєднувалася з його рішучою протидією обмеженням, спрямованим на поширення коронавірусу. Болсонару рекламував “цілющі властивості” протималярійного хлорохіну ще довгий час після того, як вчені всього світу визнали його неефективним в боротьбі з COVID-19.

Додамо

Цього року понад 100 глав держав і 23 членів кабінетів міністрів планують особисто виступити в ООН. Інші лідери виступлять по відеозв’язку .