Не такая большая, но жизнеутверждающая: Кличко показал, как выглядит главная елка страны
Киев • УНН
В Киеве на Софийской площади установили главную елку, мэр Виталий Кличко отметил, что она меньше, чем обычно, но несет жизнеутверждающее послание.
Главную елку страны, которая традиционно размещена на Софийской площади, уже смонтировали. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
Дополнение
Главную елку страны установят на Софийской площади. Открытие елки запланировано 6 декабря. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. На Рождество и Новый год в столице не будет никаких крупных мероприятий, ярмарок и празднований.
Не такая большая, но жизнеутверждающая: Кличко показал, как выглядит главная елка страны
В Киеве на Софийской площади установили главную елку, мэр Виталий Кличко отметил, что она меньше, чем обычно, но несет жизнеутверждающее послание.
Днепропетровщина: россияне нанесли удары по Кривому Рогу и Никопольскому району
Россияне атаковали Кривой Рог и Никопольский район в Украине, сообщается об артиллерийских и ракетных ударах. В результате атак были повреждены здания и инфраструктура, но о жертвах не сообщалось.
Состояние здоровья жены Буданова после отравления удовлетворительное, продолжается расследование - ГУР
Марианна Буданова, которая была отравлена тяжелыми металлами, находится в удовлетворительном состоянии после лечения в украинской клинике, а расследование, которое ведет подразделение внутренней безопасности Главного управления разведки Министерства обороны Украины, продолжается.
В Одесской области украинские военные уничтожили якорную мину - ВМС ВСУ
Украинские военные обезвредили якорную мину вблизи Вилково в Одесской области путем контролируемого подрыва. Мина была найдена вблизи села Приморское и выброшена на берег штормом.
На эковосстановление Украины уйдет не менее 20 лет - Стрелец
Экологический ущерб нанесенный россией часто имеет долговременные и необратимые последствия. На сегодня стоимость экоущерба оценивается в 56,7 миллиардов евро.
Фонд госимущества анонсировал расширение деятельности в 2024 году: новые возможности для инвесторов по приватизации и аренде земли
Фонд государственного имущества Украины, возглавляемый Виталием Ковалем, планирует расширить свою деятельность в 2024 году за счет приватизации государственных активов и введения государственной аренды земли, в том числе путем проведения аукционов по продаже имущества, находящегося под санкциями, для финансирования восстановления Украины.
Сумма нарушений достигает более 21 млн грн: в Гостомельской громаде более 100 поврежденных домов не восстановлено из-за подрядчиков
Более 100 домов в Гостомеле Киевской области остаются неотремонтированными из-за махинаций подрядчиков, а аудит выявил нарушений на сумму более 21 миллиона гривен.
Восстановление региона и обучение протезированию: Николаевщина и Япония подписали Меморандум о сотрудничестве
Николаевская область Украины и японская префектура Хёго подписали Меморандум о взаимопонимании относительно помощи в сфере подготовки специалистов по протезированию и реабилитации.
В декабре ВСУ получат в несколько раз больше беспилотников, чем в прошлом месяце - Минобороны
В декабре Вооруженные силы Украины получат значительно больше беспилотников, чем в ноябре, благодаря дополнительному финансированию Министерства обороны на производство БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.
Почти пять миллионов тонн аграрной продукции экспортировали из портов Большой Одессы - Кубраков
Украина экспортировала более 7 миллионов тонн грузов из портов Большой Одессы, в том числе почти 5 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. С августа 200 судов воспользовались созданным ВМС Украины коридором для выхода и входа.