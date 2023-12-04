Не такая большая, но жизнеутверждающая: Кличко показал, как выглядит главная елка страны

Главную елку страны, которая традиционно размещена на Софийской площади, уже смонтировали. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят - сообщил Кличко.

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Дополнение

Главную елку страны установят на Софийской площади. Открытие елки запланировано 6 декабря. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. На Рождество и Новый год в столице не будет никаких крупных мероприятий, ярмарок и празднований.