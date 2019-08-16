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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 26559 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 57511 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121425 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131966 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122567 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126129 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128732 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152979 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Не раскрылся парашют: женщина пережила падение с высоты 1,5 км

Не раскрылся парашют: женщина пережила падение с высоты 1,5 км

Киев  •  УНН

 • 40038 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В канадском Квебеке в субботу у женщины, которая занималась прыжками с парашютом, не раскрылись главный и запасной парашюты. Она упала в лесистую местность, а сейчас находится в больнице с несколькими переломами, включая перелом позвонков, передает УНН со ссылкой на CNN.

Местная полиция сообщила, что жизнь женщины вне опасности. Как пишет канал, женщина падала с высоты более 5000 футов (более 1524 метров).

Правоохранители сообщили также, что у женщины ранее был опыт прыжков с парашютом. В настоящее время проводится расследование с целью установить, является ли происшествие преступной халатностью.

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Травмы парашютистов редки. По данным Ассоциации парашютистов США, из каждых 1536 прыжков с парашютом в США в 2018 году травма была примерно одна — всего 0,07% от общего числа прыжков.

Как сообщал УНН, накануне в Канаде женщина на автомобиле врезалась в дом, в результате чего взорвался газ. Семь человек пострадали, столько же домов разрушены.

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