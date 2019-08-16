Не розкрився парашут: жінка пережила падіння з висоти 1,5 км

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У канадському Квебеку в суботу у жінки, яка займалася стрибками з парашутом, не розкрилися головний і запасний парашути. Вона впала у лісисту місцевість, а зараз перебуває в лікарні з декількома переломами, включно з переломом хребців, передає УНН із посиланням на CNN.