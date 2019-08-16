Не розкрився парашут: жінка пережила падіння з висоти 1,5 км
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У канадському Квебеку в суботу у жінки, яка займалася стрибками з парашутом, не розкрилися головний і запасний парашути. Вона впала у лісисту місцевість, а зараз перебуває в лікарні з декількома переломами, включно з переломом хребців, передає УНН із посиланням на CNN.
Місцева поліція повідомила, що життя жінки поза небезпекою. Як пише канал, жінка падала з висоти понад 5000 футів (більше 1524 метрів).
Правоохоронці повідомили також, що у жінки раніше був досвід стрибків із парашутом. У даний час проводиться розслідування з метою встановити, чи є подія злочинною недбалістю.
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Травми парашутистів рідкісні. За даними Асоціації парашутистів США, з кожних 1536 стрибків з парашутом в США в 2018 році травма була приблизно одна - всього 0,07% від загального числа стрибків.
Як повідомляв УНН, напередодні в Канаді жінка на автомобілі врізалася в будинок, в результаті чого вибухнув газ. Семеро людей постраждали, стільки ж будинків зруйновані.