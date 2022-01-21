Не просто помощь, а кредит: на что именно Канада выделит Украине 120 млн канадских долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Канада выделит Украине кредит в размере до 120 млн канадских долларов (95,6 млн долларов) и ищет другие способы поддержать Киев по мере углубления кризиса с Россией, заявил в пятницу премьер-министр Джастин Трюдо. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
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"Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины, - заявил Трюдо на пресс-конференции. - Это одна из главных вещей, которую украинское правительство просило у Канады".
Детали
Трюдо вновь осудил шаги России по наращиванию войск у границы с Украиной, заявив, что "любое передвижение российских войск в Украину будет абсолютно неприемлемым и встретит четкую реакцию международного сообщества".
Оттава "также изучает другие варианты оказания финансовой и иной поддержки", - сказал Трюдо.
Он не ответил на вопрос о том, пришлет ли Канада оружие Украине.
Добавим
Первым о кредите от Канады сообщил Президент Владимир Зеленский.