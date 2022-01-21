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15 марта, 19:03 • 106926 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143880 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123847 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117336 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105048 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101595 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93532 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Не просто помощь, а кредит: на что именно Канада выделит Украине 120 млн канадских долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 января. УНН. Канада выделит Украине кредит в размере до 120 млн канадских долларов (95,6 млн долларов) и ищет другие способы поддержать Киев по мере углубления кризиса с Россией, заявил в пятницу премьер-министр Джастин Трюдо. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины, - заявил Трюдо на пресс-конференции. - Это одна из главных вещей, которую украинское правительство просило у Канады".

Детали

Трюдо вновь осудил шаги России по наращиванию войск у границы с Украиной, заявив, что "любое передвижение российских войск в Украину будет абсолютно неприемлемым и встретит четкую реакцию международного сообщества".

Оттава "также изучает другие варианты оказания финансовой и иной поддержки", - сказал Трюдо.

Он не ответил на вопрос о том, пришлет ли Канада оружие Украине.

Добавим

Первым о кредите от Канады сообщил Президент Владимир Зеленский.

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