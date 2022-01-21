Не просто допомога, а кредит: на що саме Канада виділить Україні 120 млн канадських доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Канада виділить Україні кредит у розмірі до 120 млн канадських доларів (95,6 млн доларів) і шукає інші способи підтримати Київ у міру поглиблення кризи з Росією, заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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"Росія прагне дестабілізувати Україну, зокрема економічно. Цей кредит допоможе підтримати економічну стійкість України, - заявив Трюдо на пресконференції. - Це одна з головних речей, яку український уряд просив у Канади".
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Трюдо знову засудив кроки Росії щодо нарощування військ біля кордону з Україною, заявивши, що "будь-яке пересування російських військ в Україну буде абсолютно неприйнятним і зустріне чітку реакцію міжнародної спільноти".
Оттава "також вивчає інші варіанти надання фінансової та іншої підтримки", - сказав Трюдо.
Він не відповів на питання про те, чи Канада надішле зброю Україні.
Додамо
Першим про кредит від Канади повідомив Президент Володимир Зеленський.