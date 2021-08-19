Не ожидаю, что Ангела Меркель приедет в Киев с подарками - Зеленский

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 49599 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 92416 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 103130 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 151395 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 173955 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 129570 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 124325 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 171567 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125122 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 173488 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 103412 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 106575 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 100022 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 109788 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 101629 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 174122 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 171679 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 329689 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 296322 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 280680 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 40903 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 45035 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 151433 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 132365 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 173501 просмотра
Актуальное
Не ожидаю, что Ангела Меркель приедет в Киев с подарками - Зеленский

Не ожидаю, что Ангела Меркель приедет в Киев с подарками - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 14918 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский не исключает, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины. Об этом Глава государства сказал в интервью журналистам изданий из стран “Нормандской четверки” и США — Washington Post, Liberation, Funke Media, “Новое время” и “Новая газета”, передает УНН.

Цитата

“Я очень прагматичный в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в ЕС”, — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Ангела Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматическими соображениями, но он считает этот подход слишком мягким.

“Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко”, — добавил Зеленский.

Дополнение

Ранее у Владимира Зеленского сообщили, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с рабочим визитом 22 августа.

При этом пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что основными вопросами на повестке дня будут ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск “Северного потока-2”.

На следующий день после визита Меркель, 23 августа, состоится саммит “Крымской платформы”. В нем примут участие 40 представителей государств.

Никифоров отметил, что Меркель пригласили принять участие в саммите “Крымской платформы”, однако в Офисе Президента не знают, останется ли она на мероприятие после встречи с Зеленским.

К слову, перед визитом в Украину, 20 августа, Меркель отправится в Москву. Там она планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы