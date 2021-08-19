Не ожидаю, что Ангела Меркель приедет в Киев с подарками - Зеленский

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“Я очень прагматичный в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в ЕС”, — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Ангела Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматическими соображениями, но он считает этот подход слишком мягким.

“Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко”, — добавил Зеленский.

Дополнение

Ранее у Владимира Зеленского сообщили, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с рабочим визитом 22 августа.

При этом пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что основными вопросами на повестке дня будут ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск “Северного потока-2”.

На следующий день после визита Меркель, 23 августа, состоится саммит “Крымской платформы”. В нем примут участие 40 представителей государств.

Никифоров отметил, что Меркель пригласили принять участие в саммите “Крымской платформы”, однако в Офисе Президента не знают, останется ли она на мероприятие после встречи с Зеленским.

К слову, перед визитом в Украину, 20 августа, Меркель отправится в Москву. Там она планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.