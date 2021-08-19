Не очікую, що Ангела Меркель приїде до Києва з подарунками - Зеленський

Цитата

“Я надзвичайно прагматичний у своїх поглядах та можу реалістично оцінювати свої очікування. Йдеться насамперед про реальні результати. Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС”, — заявив Зеленський.

Президент зауважив, що Ангела Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але він вважає цей підхід надто м’яким.

“Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м’яко”, — додав Зеленський.

Доповнення

Раніше у Володимира Зеленського повідомили, що федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня.

При цьому прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров заявив, що основними питаннями на порядку денному будуть ситуація з безпекою на сході України, двосторонні відносини країн і запуск “Північного потоку-2”.

На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня, відбудеться саміт “Кримської платформи”. У ньому візьмуть участь 40 представників держав.

Нікіфоров зазначив, що Меркель запросили взяти участь в саміті “Кримської платформи”, проте в Офісі Президента не знають, чи залишиться вона на захід після зустрічі із Зеленським.

До слова, перед візитом в Україну, 20 серпня, Меркель вирушить до Москви. Там вона планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.