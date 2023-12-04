Не доиграли из-за тревоги: матч Минай - Динамо перенесли

Матч 16-го тура "Минай - Динамо" перенесен из-за длительной воздушной тревоги. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба, передает УНН.

Детали

Дирекция УПЛ признала игру 16-го тура в Минае не доигранной из-за длительной воздушной тревоги. И приняла решение перенести встречу на более поздний срок - говорится в заметке.

Отмечается, что дата и время проведения матча будут определены Дирекцией УПЛ дополнительно.

Дополнение

Матч "Минай" - "Динамо" должен был состояться вчера - 3 декабря. Главный арбитр встречи Александр Шандор убрал команды с поля на 64-й секунде из-за объявления воздушной тревоги.

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Поскольку вынужденная "пауза" из-за угрозы ракетного обстрела длилась более часа, согласно регламенту, стороны приняли решение о переносе игры на более поздний срок.

Напомним

Национальная сборная Украины по футболу назвала заявку на номинально домашний матч против Италии в отборе к Евро-2024. Поединок состоится 20 ноября в 21:45 по киевскому времени на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене