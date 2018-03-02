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Несмотря на предложение ФРГ и Франции, выплаты пенсий в ОРДЛО невозможны - нардеп

Киев  •  УНН

 • 9109 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Выплаты пенсий на неконтролируемых территориях Донбасса, как это предлагают ФРГ и Франция, невозможны. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.

"Выдавать пенсии людям (на Донбассе - ред.) нужно - пусть прибывают на контролируемую Украиной территорию и получат ее. На неконтролируемой территории мы ничего не можем делать. Мы приняли закон, где четко отметили, что эти территории (Донбасса - ред.) есть оккупированные РФ и вся ответственность за то, что там происходит, возлагается на Россию, как страну которая оккупировала эту территорию и контролирует ее", - подчеркнул А.Гончаренко.

Напомним, пакет из десяти гуманитарных мероприятий для Донбасса находится на рассмотрении в рамках Минского процесса. ФРГ и Франция, которые его предложили, надеются на его принятие позднее после выборов президента РФ.

Кроме гуманитарных аспектов, пакет включает экономические меры, например, снятие ограничений на выплату Украиной пенсий людям, которые живут на неподконтрольных территориях.

Украинские Национальные Новости

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