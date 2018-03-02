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Не дивлячись на пропозицію ФРН і Франції, виплати пенсій в ОРДЛО неможливі – нардеп

Київ • УНН

 • 9110 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Виплати пенсій на неконтрольованих територіях Донбасу, як це пропонують ФРН и Франція, не можливі. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат від фракції БПП Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.

“Видавати пенсії людям (на Донбасі — ред.) потрібно — хай прибувають на контрольовану Україною територію і отримають її. На неконтрольованій території ми нічого не можемо робити. Ми прийняли закон, де чітко зазначили, що ці території (Донбасу — ред.) є окуповані РФ і вся відповідальність за те, що там відбувається, покладається на Росію, як країну яка окупувала цю територію і контролює її”, — підкреслив О.Гончаренко.

Нагадаємо, пакет з десяти гуманітарних заходів для Донбасу перебуває на розгляді в рамках Мінського процесу. ФРН та Франція, які його запропонували, сподіваються на його прийняття щонайпізніше після виборів президента РФ.

Крім гуманітарних аспектів, пакет включає економічні заходи, наприклад, зняття обмежень на виплату Україною пенсій людям, які живуть на непідконтрольних територіях.

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