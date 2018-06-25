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Не более 30% государственных служащих владеют английским языком - Нацгосслужба

Не более 30% государственных служащих владеют английским языком - Нацгосслужба

Киев  •  УНН

 • 7511 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Не более 30% государственных служащих могут утверждать, что они владеют английским языком. Такое мнение во время брифинга в Киеве высказал Председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко, передает УНН.

"Что касается оценки - не могу говорить, какая статистика, могу сказать только свое впечатление. Я думаю, что не более 30% государственных служащих могут утверждать, что они владеют языком", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов относительно уровня знания английского языка среди госслужащих.

В то же время Ващенко отметил, что после первого тестирования в пятницу кандидатов на государственную должность, лишь один из шести кандидатов не сдал языковой тест.

"Хочу сказать, что мы его смоделировали как раз на уровне B1, то есть это не совершенное, не свободное владение языком, - этого достаточно для того, чтобы общаться", - пояснил он.

По словам Ващенко, конкурс касался структур, где люди должны обладать языком - морской администрации и миграционной службы.

Как сообщал УНН, требование об обязательном владения английским языком в законе касается только госслужащих категории А.

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