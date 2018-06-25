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Не більше 30% державних службовців володіють англійською - Нацдержслужба

Не більше 30% державних службовців володіють англійською - Нацдержслужба

Київ • УНН

 • 7513 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Не більше 30% державних службовців можуть стверджувати, що вони володіють англійською мовою. Таку думку під час брифінгу в Києві висловив Голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, передає УНН.

"Що стосується оцінки – не можу говорити, яка є статистика, можу сказати лише своє враження. Я думаю, що не більше 30% державних службовців можуть стверджувати, що вони володіють мовою», - сказав він, відповідаючи на питання журналістів щодо рівня знання англійської мови серед держслужбовців.

Водночас Ващенко зазначив, що після першого тестування у п’ятницю кандидатів на державну посаду, лише один з шести кандидатів не склав мовний тест.

"Хочу сказати, що ми його змоделювали як раз на рівні B1, тобто це не досконале, не вільне володіння мовою, - цього достатньо для того, щоб спілкуватись", - пояснив він.

За словами Ващенка, конкурс стосувався структур, де люди мають володіти мовою – морської адміністрації та міграційної служби.

Як повідомляв УНН, вимога щодо обов’язкового володіння англійською мовою в законі стосується лише держслужбовців в категорії А.

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