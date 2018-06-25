Не більше 30% державних службовців володіють англійською - Нацдержслужба

"Що стосується оцінки – не можу говорити, яка є статистика, можу сказати лише своє враження. Я думаю, що не більше 30% державних службовців можуть стверджувати, що вони володіють мовою», - сказав він, відповідаючи на питання журналістів щодо рівня знання англійської мови серед держслужбовців.



Водночас Ващенко зазначив, що після першого тестування у п’ятницю кандидатів на державну посаду, лише один з шести кандидатів не склав мовний тест.



"Хочу сказати, що ми його змоделювали як раз на рівні B1, тобто це не досконале, не вільне володіння мовою, - цього достатньо для того, щоб спілкуватись", - пояснив він.



За словами Ващенка, конкурс стосувався структур, де люди мають володіти мовою – морської адміністрації та міграційної служби.



Як повідомляв УНН, вимога щодо обов’язкового володіння англійською мовою в законі стосується лише держслужбовців в категорії А.