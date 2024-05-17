Не беспилотник, а боеприпас времен Второй мировой: стала известна причина взрыва возле военной академии в питере

Детонация боеприпаса времен Второй мировой стала причиной взрыва возле военной академии в российском питере. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского военного округа, передает УНН.

Как указано в сообщении, все пострадавшие доставлены в медучреждения минобороны рф. По данным Telegram-канала Baza, один из семи пострадавших находится в реанимации.

Напомним

В российском питере произошел взрыв в академии связи имени Буденного. Как сообщают российские Telegram-каналы, вероятно была атака беспилотника, пока известно о 7 пострадавших.