Ймовірно атакував безпілотник: у російському пітері стався вибух у військовій академії, є поранені
Київ • УНН
У результаті вибуху, ймовірно спричиненого атакою безпілотника, в академії зв'язку ім. будьонного в санкт-петербурзі, було поранено 7 осіб, двоє з яких перебувають у важкому стані.
У російському пітері стався вибух в академії зв'язку імені будьонного. Як повідомляють російські Telegram-канали, ймовірно була атака безпілотника, наразі відомо про 7 постраждалих, передає УНН.
"Семеро людей постраждали через вибух в академії зв'язку імені будьонного на Тихорецькому проспекті в Санкт-Петербурзі. Імовірно, вона була атакована безпілотником, проте офіційно ця інформація не підтверджена", - пише Baza.
За попередніми даними, двоє з них перебувають у тяжкому стані (один у реанімації). Наразі на місці вибуху працюють оперативні служби.
Додамо
Наразі вже з'явилось перше відео з місця вибуху у військовій академії зв'язку у пітері.
Що стало причиною вибуху – поки що невідомо. За одними даними поряд з академією міг вибухнути безпілотник. За іншими – боєприпас.