Вероятно атаковал беспилотник: в российском питере произошел взрыв в военной академии, есть раненые

В российском питере произошел взрыв в академии связи имени буденного. Как сообщают российские Telegram-каналы, вероятно была атака беспилотника, пока известно о 7 пострадавших, передает УНН.

"Семь человек пострадали из-за взрыва в академии связи имени буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Предположительно, она была атакована беспилотником, однако официально эта информация не подтверждена", - пишет Baza.

По предварительным данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии (один в реанимации). Сейчас на месте взрыва работают оперативные службы.

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Сейчас уже появилось первое видео с места взрыва в военной академии связи в Питере.

Что стало причиной взрыва - пока неизвестно. По одним данным рядом с академией мог взорваться беспилотник. По другим - боеприпас.