Не безпілотник, а боєприпас часів Другої світової: стала відома причина вибуху біля військової академії у пітері
Київ • УНН
Вибух боєприпасу часів Другої світової війни стався біля військової академії в санкт-петербурзі, в результаті чого постраждали 7 осіб, один з яких перебуває в реанімації.
Детонація боєприпасу часів Другої світової стала причиною вибуху біля військової академії у російському пітері. Про це повідомляє пресслужба ленінградського військового округу, передає УНН.
Як зазначено у повідомленні, усіх постраждалих доставлено до медустанови міноборони рф. За даними Telegram-каналу Baza, один із семи постраждалих перебуває в реанімації.
Нагадаємо
У російському пітері стався вибух в академії зв'язку імені будьонного. Як повідомляють російські Telegram-канали, ймовірно була атака безпілотника, наразі відомо про 7 постраждалих.