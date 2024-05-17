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Не безпілотник, а боєприпас часів Другої світової: стала відома причина вибуху біля військової академії у пітері

Київ • УНН

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Вибух боєприпасу часів Другої світової війни стався біля військової академії в санкт-петербурзі, в результаті чого постраждали 7 осіб, один з яких перебуває в реанімації.

Детонація боєприпасу часів Другої світової стала причиною вибуху біля військової академії у російському пітері. Про це повідомляє пресслужба ленінградського військового округу, передає УНН.

Як зазначено у повідомленні, усіх постраждалих доставлено до медустанови міноборони рф. За даними Telegram-каналу Baza, один із семи постраждалих перебуває в реанімації.

Нагадаємо

У російському пітері стався вибух в академії зв'язку імені будьонного. Як повідомляють російські Telegram-канали, ймовірно була атака безпілотника, наразі відомо про 7 постраждалих.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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