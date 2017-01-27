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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ обратился в Верховный суд с просьбой обязать суды принимать решения в их пользу

НБУ обратился в Верховный суд с просьбой обязать суды принимать решения в их пользу

Киев • УНН

 • 51561 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Глава Национального банка Украины написала письмо главе Верховного суда Украины, в котором жалуется на то, что судебные инстанции отменили решение НБУ по ликвидации 11 банков, признав эти решения незаконными. Соответствующее письмо на своей странице в Facebook опубликовал судья Окружного админсуда Киева Богдан Санин, передает УНН.

В частности, суды встали на сторону таких банков: "Союз", "Премиум", "Капитал", "Укринбанк", "Киевская Русь", "Восточно-промышленный банк", "Грин банк", "Банк Велес", "Радикал Банк", "Финансовая инициатива", "Банк Софийский".

В своем письме НБУ считает, что суды, признавая действия НБУ незаконными, вмешиваются в исключительно дискреционные полномочия, а именно "право Национального банка Украины как особого центрального органа государственного управления применять к банкам меры воздействия".

Еще одним аргументом, почему суды должны решать споры в пользу НБУ, по мнению В.Гонтаревой, является тот факт, что действующим законодательством не предусмотрена возможность восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда, в отношении которого уже принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

Учитывая вышеизложенное, НБУ хочет, чтобы Верховный суд "принял меры" для единообразного применения судами норм банковского законодательства, при рассмотрении дел по обжалованию решений Национального банка Украины о выводе банков.

Редакция УНН обратилась к ВСУ, чтобы они прокомментировали письмо НБУ, и, по возможности, предоставили копию ответа В.Гонтаревой.

В связи с тем, что глава Верховного суда сейчас находится в командировке, ситуацию прокомментировал судья Верховного суда Украины Александр Волков.

По его словам, письмо главы НБУ в такой форме не будет рассматриваться Верховным судом.

"Мы не рассматриваем письма. Нам многие граждане тоже, например, пишут. Но есть процессуальный порядок и мы не можем рассматривать документы, которые поступают не в процессуальной форме. Мы на такие обращения если и реагируем, то пишем разъяснение, согласно Конституции и законодательству, мы действуем только в рамках закона. И мы рассматриваем только то, что находится в пределах наших полномочий, а все остальное мы не можем рассматривать", - пояснил он.

Что касается ответа НБУ, судья отметил, что если такой ответ будет предоставляться - это будет разъяснение о том, что ВСУ не рассматривает письма.

Между тем, "просьбу" главы НБУ к Верховному суду УНН прокомментировали также эксперты.

Народный депутат, член профильного комитета ВР Юрий Македон так же как и судья ВСУ отметил, что НБУ может обращаться в Верховный суд только с процессуальными документами, а не письмами.

"Они должны, если и будут обращаться в Верховный суд, то с процессуальными документами, потому что если они не обращаются с процессуальными документами, а просто пишут письмо, то логика их действий не ясна. Представители Нацбанка, как сторона в деле, имеют право подать заявление о пересмотре. Но если есть такое заявление и нет процессуальных документов - то логику НБУ я не понимаю. То есть у них есть право стороны пересмотреть эти дела и они должны были писать именно так, а просто заявление посмотрите, кто и что делает не так - это просто непрофессиональный подход", - сказал он.

Адвокат и правозащитник Ростислав Кравец сообщил, что сегодня в прокуратуру будет подано заявление о совершении главой НБУ уголовного преступления по ст. 376 УК Украины, а именно по факту вмешательства в деятельность суда и попытки влияния с целью получения решения в свою пользу. Если прокуратура откажет в регистрации уголовного преступления, по словам Р.Кравца, будет обращение в суд относительно бездеятельности прокуратуры.

"Второе заявление будет подано непосредственно к главе ВСУ о том, какой была реакция на это письмо, обращался ли он в правоохранительные органы о давлении на суд, так как именно такая реакция в соответствии с нормами закона "О судоустройстве и статусе судей" должна быть в случае, если кто-то пытается повлиять на решение суда. Это все прямо предусмотрено в нормах закона "О судоустройстве и статусе судей", как в старой редакции, так и тем более в новой редакции", - подчеркнул Р.Кравец.

Главаь ОО "Украинское юридическое общество", адвокат Олег Березюк назвал письмо НБУ безосновательным и неграмотным.

"Сегодня Верховный суд в соответствии с действующим законодательством никак не может обеспечить единообразное применение, хотя по Конституции он обязан это делать. Но у него нет механизмов из-за того, что нынешний Верховный суд лишен реальной возможности, так как постановления Пленумов не имеют обязательной силы для судов низшей инстанции.

Такое обращение является безграмотным с юридической точки зрения. Верховный суд он же ведь не административный орган, которому подчиняются другие суды. Судья и любой суд, он руководствуется законом и собственным правосознанием. Если раньше действительно законодательство не только позволяло, но и обязывало Верховный суд обобщать судебную практику и обеспечивать единообразное применение юридических норм по всей территории Украины по определенным категориям дел - то сегодня это сделать практически невозможно. И обращение в Верховный суд и опять же обвинения в коррумпированности (вчерашнее заявление НБУ на сайте) ну точно так же можно сказать, что НБУ коррумпирован. Это абсолютно неграмотные обращения и безосновательные заявления", - пояснил он.

Украинские Национальные Новости

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