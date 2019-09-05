НБУ снизил учетную ставку до 16,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 16,5%. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года”, — отметил Смелый.
По его словам, регулятор продолжает цикл смягчений монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до намеченной цели в 5%.
Напомним, 29 июля члены Комитета по монетарной политике относительно уровня учетной ставки Национального банка Украины почти единогласно приняли решение о снижении учетной ставки до 17% в июле.