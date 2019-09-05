НБУ знизив облікову ставку до 16,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Правління Національного банку України ухвалило рішення про зниження облікової ставки до 16,5%. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
“Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16,5% річних з 6 вересня 2019 року”, — зазначив Смолій.
За його словами, регулятор продовжує цикл пом’якшень монетарної політики, оскільки очікує уповільнення інфляції до наміченої цілі в 5%.
Нагадаємо, 29 липня члени Комітету з монетарної політики щодо рівня облікової ставки Національного банку України майже одностайно ухвалили рішення про зниження облікової ставки до 17% у липні.