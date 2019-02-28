НБУ снизил справочный курс доллара до 26,85 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Справочное значение курса доллара на 28 февраля составило 26,85 гривен за доллар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.
Справочный курс доллара на 12:00 составил 26,8546 гривен за доллар, что на 15 копеек ниже, чем установленный 27 февраля (27,0067 за доллар).
Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке операциям по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.
Напомним, на 28 февраля официальный курс гривны установлен на уровне 26,99 грн/долл.