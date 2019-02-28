Официальный курс гривны установлен на уровне 26,99 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На 28 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,99 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 февраля установлены на таком уровне:
26.992764 грн за доллар;
30.733961 грн за евро;
0.410490 грн за российский рубль;
35.944892 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 февраля курс всех валют (кроме рубля, курс которого уменьшился) - вырос.