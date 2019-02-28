Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,99 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На 28 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,99 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 лютого встановлені на такому рівні:
26.992764 грн за долар;
30.733961 грн за євро;
0.410490 грн за російський рубль;
35.944892 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 лютого курс усіх валют (окрім рубля, курс якого зменшився) — зріс.