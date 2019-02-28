НБУ знизив довідковий курс долара до 26,85 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Довідкове значення курсу долара на 28 лютого склало 26,85 гривень за долар. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.
Довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8546 гривень за долар, що на 15 копійок нижче, ніж встановлений 27 лютого (27,0067 за долар).
Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.
Нагадаємо, на 28 лютого офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,99 грн/дол.